Rekordfund im Hamburger Hafen Ermittler stellen 700 Kilogramm Heroin sicher

Festnahmen in ganz Europa

Gegen vier dringend Tatverdächtige im Alter zwischen 35 und 54 Jahren wurden Haftbefehle vollstreckt. Es handele sich bei ihnen um einen türkisch-serbischen, einen iranischen, einen deutschen und einen türkischen Staatsangehörigen, hieß es.

Jeweils ein Beschuldigter wurde in Deutschland und in Spanien, zwei weitere wurden in den Niederlanden festgenommen. Bei dem Einsatz wurde außerdem noch ein weiterer Mitbeschuldigter in Deutschland vorläufig festgenommen. Die Ermittler teilten mit, weitere Untersuchungen in dem Fall könnten noch erhebliche Zeit in Anspruch nehmen.