Der 51-Jährige war nicht zu Hause, die Beamten entdeckten in seiner Abwesenheit jedoch neben den legalen Waffen eine Vielzahl weiterer Schreckschusswaffen, mehr als hundert Messer und Dolche, eine Armbrust und mehr als zehntausend Schuss Munition. Darüber hinaus fanden sie vier offenbar nicht zündfähige Handgranaten und mehrere Magazine eines Schnellfeuergewehrs.

Teilweise lagen die Waffen- und Munitionsteile offen in den Zimmern der Wohnung herum. Einige Zeit später konnte der 51-Jährige in Pinneberg in Schleswig-Holstein vorläufig festgenommen werden. Er kam jedoch wenig später wieder frei, weil keine Haftgründe gegen ihn vorlagen.