Der Siebenjährige war so schwer verletzt worden, dass er am Karsamstag noch am Unfallort am Brooktorkai starb. Die Reanimationsmaßnahmen der Rettungskräfte blieben erfolglos. Nach derzeitigem Kenntnisstand sei der Junge mit seiner 35-jährigen Mutter und der 61-jährigen Oma unterwegs gewesen, hieß es. Beide wurden den Angaben zufolge von einem Seelsorgeteam betreut.