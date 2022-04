Die angeblichen Polizisten hatten sich am Dienstag telefonisch bei dem 81-Jährigen und seiner 83 Jahre alten Bekannten gemeldet und von Hinweisen auf einen bevorstehenden Einbruch in das Hamburger Haus gesprochen, wie die Polizei am Freitag mitteilte . Sie boten den Senioren demnach an, Geld und Wertgegenstände zu sicheren Verwahrung an die Polizei übergeben zu dürfen. Dem seien die Rentner nachgekommen.