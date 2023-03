Sieben Menschen tötete ein Amokläufer in einer Hamburger Glaubensgemeinde der Zeugen Jehovas, bevor er sich selbst erschoss. Bei einer Pressekonferenz gaben die Ermittler nun Einzelheiten zum Tathergang und den Opfern bekannt. Innensenator Andy Grote sprach von »der schlimmsten Straftat in der jüngsten Geschichte unserer Stadt«.

Der SPD-Politiker schilderte, wie die Polizei am Tatort Täter und Opfer voneinander getrennt haben soll. Die Einsatzkräfte hätten den Angreifer so an weiteren Tötungsdelikten gehindert. Ein ungeborenes Kind wurde im Leib der Mutter getötet. Der Täter sei bei dem Eintreffen ins Obergeschoss geflüchtet. Dort habe er sich selbst gerichtet.

Am Großeinsatz der Polizei waren den Angaben zufolge 953 Beamte beteiligt, davon 52 Bundespolizisten und Spezialeinsatzkräfte aus Schleswig-Holstein.

Die Tat habe sich gegen 21 Uhr am Donnerstagabend ereignet, sagte Grote. Um 21.04 Uhr seien die ersten Notrufe eingegangen. »Um 21.08 Uhr waren erste Kräfte vor Ort.« Nur eine Minute später sei die Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen (USE) am Tatort gewesen. Diese Einheit für Einsatzlagen, die eine erhöhte Gefährdung für die eingesetzten Beamtinnen und Beamten erwarten ließen, habe sich um 21.11 Uhr Zutritt zum Gebäude verschafft und das Tatgeschehen unterbrochen.