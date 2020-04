Hamburg Freiheitsstrafen für alle drei Angeklagten nach Schüssen auf Rockerboss

Ein 29-Jähriger hat dem Landgericht Hamburg zufolge aus Rache einen Mord an einem Rockerboss in Auftrag gegeben - dafür muss er lebenslang in Haft. Auch sein Vater und der Schütze wurden verurteilt.