Unfallflucht in gelbem Mercedes

Bei dem BMW-Fahrer soll es sich nach SPIEGEL-Informationen um den 27-jährigen Flügelstürmer Dompé handeln, den Polizisten nach einer Halterabfrage nur kurze Zeit später in dessen Wohnung antrafen. Der Fußballspieler hatte Verletzungen an der Hand, im Unfallwagen an der Hafenstraße stellten die Beamten zudem Blutspuren sicher.

In der Wohnung stießen die Beamten neben Dompé noch auf zwei weitere Männer – unter ihnen HSV-Mitspieler William Mikelbrencis. Auf den 18-Jährigen soll der gelbe Mercedes zugelassen sein. Den Wagen entdeckte die Polizei nach SPIEGEL-Informationen in der Tiefgarage des Hauses. Bei dem mutmaßlichen Rennen am Steuer des Mercedes soll allerdings nicht Mikelbrencis, sondern der dritte Mann gesessen haben, der nur zu Besuch war. Mikelbrencis soll Beifahrer gewesen sein.