Anwohner eines Mehrfamilienhauses hatten am Pfingstmontag Hilfeschreie aus einer Wohnung gehört und die Polizei informiert, wie die Ermittler am Dienstag mitteilten . Der Hund hatte sich offenbar am Kopf des Kindes festgebissen. Polizisten befreiten das Kind demnach mithilfe der ebenfalls anwesenden Mutter und Großmutter. Das kleine Mädchen erlitt laut Polizei lebensgefährliche Bissverletzungen am Kopf, der Zustand des Kindes soll mittlerweile stabil sein.