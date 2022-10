Laut der »Bild«-Zeitung entdeckte der Hausmeister der Schule die Schmierereien am Samstagmorgen und informierte die Polizei. Zur Entfernung der Hakenkreuze musste eine Spezialfirma anrücken.

Immer wieder kommt es in Deutschland zu Hakenkreuz-Schmierereien. Zuletzt an einer Unterkunft für ukrainische Geflüchtete in Mecklenburg-Vorpommern, wenige Tage später brannte es dort. Die Polizei geht von einem politischen Hintergrund aus. In Berlin hatten Unbekannte im Sommer Hakenkreuze in mehr als 80 Autos geritzt.