Ökumenische Feier in Hamburg Kirchen wollen der Opfer des Amoklaufs gedenken – Zeugen Jehovas sagen ab

Um an die Opfer des Amoklaufs bei den Zeugen Jehovas zu erinnern, planen die christlichen Kirchen eine Gedenkveranstaltung am Sonntag. Die religiöse Gemeinschaft selbst will daran offiziell nicht teilnehmen.