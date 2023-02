Ein Mann hat in Hamburg einen Polizeihund mit einem Messer angegriffen und mit mehreren Stichen schwer verletzt. Der Diensthund Haix sei nach dem Zwischenfall bei einem Einsatz in einer Wohnung in Hamburg-Lohbrügge in eine Tierklinik gebracht und dort umgehend operiert worden, teilte die Polizei am Samstag mit . Der Hund sei nunmehr außer Lebensgefahr.