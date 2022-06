Ein Unbekannter hat in den frühen Morgenstunden eine 19-Jährige an einer Hamburger Bushaltestelle mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei flüchtete der Mann nach der Tat am U-Bahnhof Mümmelmannsberg im Stadtteil Billstedt. Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 6.20 Uhr.