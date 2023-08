Eine Frau ist am Donnerstag an einer Tankstelle in Hamburg von einem Mann mit Benzin übergossen worden. Der 35-Jährigen gehe es gut, sie sei noch am Donnerstag wohlbehalten im Stadtteil Langenhorn angetroffen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie ist demnach die Lebenspartnerin des mutmaßlichen Täters.