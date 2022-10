Der Angeklagte war nach Angaben der Staatsanwaltschaft am 29. März 2022 mit dem Zeichen am Auto die Hamburger Grindelallee entlang gefahren. Der Mann aus Schenefeld (Kreis Pinneberg) hatte dafür einen Strafbefehl über 60 Tagessätze zu je 30 Euro bekommen, gegen den er Einspruch eingelegt hatte.

Vor Gericht argumentierte der 62-Jährige, das Z sei bloß der letzte Buchstabe des lateinischen Alphabets. Es sei »eine sehr, sehr steile These«, diesen Buchstaben mit dem Krieg in der Ukraine in Verbindung zu bringen. Es gebe andere mögliche Zusammenhänge, wie den französisch-algerischen Spielfilm »Z« (Costa Gavras) oder eine frühere Kneipe in Hamburg selben Namens, sagte der in Mecklenburg geborene Mann nach Angaben des Gerichtssprechers. Sein Verteidiger verwies zudem auf Presseberichte zur »Generation Z«. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.