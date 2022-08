Der Staatsschutz der Polizei war nach Hinweisen des Hamburger Verfassungsschutzes auf den Verdächtigen aufmerksam geworden. Er soll den Angaben zufolge seine Ausreise nach Belarus für den 18. August geplant haben. Nach SPIEGEL-Informationen besteht der Verdacht, dass er sich auf russischer Seite am Krieg gegen die Ukraine beteiligen wollte. In Deutschland pflegte er offenbar Kontakte in die rechtsextremistische Szene.