Im Fall der tödlichen Schüsse bei einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas in Hamburg hat die Polizei sich bei der Pressekonferenz zum Hergang der Gewalttat geäußert. Innerhalb weniger Minuten seien die Einsatzkräfte am Tatort eingetroffen. Innensenator Andy Grote schilderte, wie die Polizei am Tatort Täter und Opfer voneinander getrennt haben soll. Die Einsatzkräfte hätten den Angreifer so an weiteren Tötungsdelikten gehindert. Ein ungeborenes Kind wurde im Leib der Mutter getötet.