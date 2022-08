Als kurz darauf die Polizei vor Ort eintraf, ergriff der Mann offenbar die Flucht. Fernsehaufnahmen zeigen ihn schwimmend im Öjendorfer See. Ebenfalls zu sehen ist ein Hubschrauber, der offenbar bei der Verfolgung eingesetzt wurde, sowie ein Boot der Feuerwehr. Auf den TV-Bildern weigert sich der Mann, das an Bord des Bootes zu kommen, woraufhin Beamte offenbar zu ihm ins Wasser springen, um ihn ins Boot zu hieven und dann an Land zu bringen.