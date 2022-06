Nach Angaben der Beamten war der 56-Jährige an der Haltestelle Ohlsdorf mit seinem Fahrrad über einen Bahnsteig gerollt, wobei er mit einem Fuß auf einem Pedal stand. Der Unbekannte rempelte ihn den Angaben zufolge »augenscheinlich bewusst« an. Der Fahrradfahrer stürzte zwischen eine anfahrende S-Bahn und den Bahnsteig. Er wurde dadurch so schwer verletzt, dass er noch vor Ort starb.