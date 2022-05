Razzia wegen gefälschter Ausweise Polizei findet 80.000 Euro in Kinder-Elektroauto

Ein 50-Jähriger aus Hamburg soll gefälschte Dokumente in großem Stil verkauft haben. Ermittler durchsuchten 15 Objekte in vier Bundesländern – und entdeckten eine große Summe Bargeld in einem kuriosen Versteck.