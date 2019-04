Bei einer Schusswaffenattacke in Hamburg sind am Sonntag zwei Männer schwer verletzt worden. Einer von ihnen schwebe in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann sei von einer Kugel in den Bauch getroffen worden. Das andere Opfer wurde am Bein verletzt.

Die Schüsse fielen Polizeiangaben zufolge im Stadtteil Barmbek-Nord. Bei den Verletzten handelte es sich um einen 21-Jährigen und einen 24-Jährigen. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

Der oder die mutmaßlichen Täter sind laut Polizei auf der Flucht, nach ihnen werde gefahndet. Eine Mordkommission ermittelt.

Laut Polizei wollten die beiden angeschossenen Männer bisher keine Angaben zum Tathergang machen. Beide wurden mittlerweile operiert und sollen im Laufe des Montags befragt werden.