Zum 30. Mal tagt an diesem Freitag der Untersuchungsausschuss zum Cum-ex-Skandal um die Hamburger Warburg-Bank . Es geht um den unheimlichen Verdacht, dass der Staat, in diesem Fall die Stadt Hamburg, einer alteingesessenen Bank Steuern erlassen wollte. Zu Unrecht, wider besseres Wissen. Und dass Tschentscher auf die Entscheidungen des Finanzamts Einfluss genommen hat. Womöglich sogar sein Vorgänger, der heutige Bundeskanzler Olaf Scholz .

Die beiden SPD -Politiker Tschentscher und Scholz haben Vorwürfe in dieser Sache stets bestritten. Scholz war bereits Zeuge im Ausschuss, im vorigen Jahr, jetzt ist Tschentscher dran. Zum ersten Mal nimmt er ausführlich zum Fall Stellung, Warburg hat ihn für die Dauer der Sitzung vom Steuergeheimnis befreit. Und in seinem Vortrag, vor der Befragung, setzt Tschentscher den Ton: Es sei die »Pflicht des Ausschusses, am Ende den guten Ruf der Hamburger Steuerverwaltung wiederherzustellen«. Da setzt einer auf Attacke.

Die zuständige Beamtin im Finanzamt für Großunternehmen änderte ihre Meinung mehrfach. Erst wollte sie zurückfordern, dann nicht, im Oktober dann doch. Schließlich gab es am 17. November 2016 eine Runde in der vorgesetzten Finanzbehörde, dem Finanzministerium des Stadtstaats Hamburg. Senator damals: Peter Tschentscher.

Was die Sache politisch brisant macht: Warburg versuchte im Herbst 2016 nach Kräften, eine Rückforderung zu verhindern. Zweimal trafen die beiden Miteigentümer Max Warburg und Christian Olearius den damaligen Bürgermeister Scholz im Rathaus. Beim zweiten Mal übergaben sie ihm eine Verteidigungsschrift, in der sie ihre Unschuld beteuerten. Und darauf hinwiesen, dass die Bank in Schieflage geraten könne, wenn sie zahlen müsse.

Scholz erinnert sich nicht

Scholz hat diese Gespräche zunächst verschwiegen, dann nach Presseberichten eingeräumt und behauptet heute, er könne sich nicht an die Treffen erinnern. Man weiß aus Tagebüchern von Banker Olearius, was damals geschah. Darin steht zum Beispiel, dass Scholz den Banker kurz nach dem zweiten Treffen anrief, am 9. November 2016. Scholz empfahl, den Schriftsatz an Tschentscher zu schicken. Kommentarlos. Und obwohl er im Finanzamt vorlag.