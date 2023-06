»Es ist sehr tragisch, weil der Tod des Jungen hätte verhindert werden können, wenn der Junge nach der Operation überwacht worden wäre«, sagte die Vorsitzende Richterin. Vater und Mutter des Kindes seien nicht mehr zusammen, der Vater ein gebrochener Mann. Auch für die Angeklagten sei der Fall tragisch.

Der Fall hat bereits viele Gerichte beschäftigt, darunter auch das Bundesverfassungsgericht. Die an der Operation beteiligte Narkoseärztin war Ende 2009 wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Der Vater des Kindes war in dem Prozess Nebenkläger. Sein Anwalt sagte in seinem Plädoyer, sein Mandant wolle nur noch, »dass das endlich aufhört«. Er habe kein Strafbedürfnis mehr.