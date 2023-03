Auf seiner Homepage bietet er Beratungsdienstleistungen in Bereichen von »Controlling« bis »Theologie« an, ruft für seine Dienstleistungen aber einen astronomischen Tagessatz auf. F. schreibt, »da es normalerweise ratsam ist, die Dinge in einem größeren Kontext zu sehen, ist meine minimale tägliche Rate 250.000 Euro plus 19 Prozent Mehrwehrsteuer«.

Er begründet die enorme Höhe des Honorars damit, dass seine Arbeit für seine Klienten von »mindestens 2,5 Millionen Euro« generiere. Unter der Rubrik »Meine Kern-Werte« schreibt er: »Integrität, Vertrauen und Top-Leistung sind die Werte, für die ich stehe, die ich unterstütze und anwende.«