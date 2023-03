Forensiker auf Spurensuche: In dem Gebäude der Zeugen Jehovas im Hamburger Stadtteil Alsterdorf waren am Donnerstagabend Schüsse gefallen. Acht Menschen wurden getötet, mehrere weitere verletzt.

Holger Vehren, Polizeisprecher

»Die Polizei ist gegen 21:15 gerufen worden, angerufen worden, dass sich hier in diesem Objekt Schüsse gefallen sein sollen. Die Polizei ist hier relativ nahe dabei gewesen und ist dann recht schnell in das Objekt reingegangen. Die Polizeibeamten, die dort reingegangen sind, haben dann auch Personen aufgefunden, die möglicherweise die Schusswaffe schwer verletzt und teilweise auch tödlich verletzt worden sind. Die Beamten haben selber auch noch einen Schuss gehört. Aus dem oberen Teil des Objektes sind nach oben gegangen, auch noch dort eine Person aufgefunden.«

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei einem der Toten um den Tatverdächtigen handelt. Nach SPIEGEL-Informationen soll es sich um ein ehemaliges Mitglied der Gemeinde der Zeugen Jehovas im Alter zwischen 30 und 40 Jahren handeln.

Die Polizei sperrte die Umgebung kurz nach der Tat ab und informierte die Bevölkerung in der Umgebung über die Katastrophenwarnapp.

K.A.,Zeuge

»Wir haben Schüsse gehört. Wir haben Schüsse gehört. Also, ich weiß ja, wie sich Schüsse anhören. Und es waren durchgehende Schüsse. Und ich dachte, das wäre irgendwas auf der Baustelle hier. Aber dann es irgendwie bei der Tankstelle oder nebenan bei den Zeugen Jehovas gewesen sein. Und ja, genau. Und dann haben wir halt ein paar Aufnahmen gemacht und gesehen, wie auch Menschen mit einem schwarzen Sack abtransportiert worden sind. Also mehr haben wir auch nicht gesehen. Wir haben keine Täter oder so was gesehen, aber halt nur das, was hier kurz danach passiert ist.«

K.A.,Zeuge

»Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich so was mal erleben würde, da wo ich wohne. Das ist so was hier passiert in der Brüsseler Chaussee. Und nun ja, für mich schon ziemlich krasse Situation, ich bin auch ein bisschen nervös.«

Laut Polizei gibt es bisher keine Hinweise auf andere Täter. Auch zum Tatmotiv lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen.