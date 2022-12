Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat ein Ermittlungsverfahren gegen Udo Lindenberg wegen Beleidigung mangels öffentlichen Interesses eingestellt.

Anfang September war der Sänger in der Hamburger Bürgerschaft zum Ehrenbürger ernannt worden. Der AfD-Abgeordnete Alexander Wolf kritisierte die Entscheidung in einer Rede. Während der Rede zeigte Lindenberg den Stinkefinger in Richtung des Politikers (hier können Sie die Sequenz sehen).