Unbekannte haben drei Skulpturen des zeitgenössischen chinesischen Künstlers Ai Weiwei aus einer Kunstgalerie in der Hamburger Innenstadt gestohlen. Wie die Polizei in der Hansestadt mitteilt , entwendeten der oder die Täter die gläsernen Kunstwerke am Montagnachmittag unbemerkt während der Öffnungszeiten aus einer Vitrine. Jede der drei Skulpturen zeigt nach Angaben der Beamten »eine Hand mit ausgestrecktem Mittelfinger«.