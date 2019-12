Früherer SS-Wachmann vor Gericht "Ich hatte die Möglichkeit erwogen, zu verschwinden. Aber wohin?"

Zum zehnten Mal wird Bruno D. im Rollstuhl in den Saal 300 des Hamburger Landgerichts geschoben. An diesem Montag ist der 93-Jährige wieder mit der Befragung an der Reihe; kein Opfer, kein Holocaust-Überlebender, sondern er - der frühere SS-Wachmann im Konzentrationslager Stutthof. Dort, in der Nähe von Danzig, stand er von August 1944 bis April 1945 auf einem der Türme. Er ist deshalb angeklagt wegen Beihilfe zum tausendfachen Mord.

Das Gericht wird seine Befragung an diesem Tag abschließen, erst danach werden Staatsanwaltschaft und Nebenklägervertreter dem Angeklagten ihre Fragen stellen. Die Vorsitzende Richterin beginnt mit einer Feststellung: Kommandanturbefehle belegten, dass auch im Lager Weihnachten gefeiert worden sei. Wie denn die sogenannten Julfeiern im KZ abliefen?

Er habe an keinen Feiern teilgenommen, sagt Bruno D. Er könne sich auch nicht daran erinnern, dass ihnen, den Wachmännern, das gestattet gewesen wäre. Silvesterpartys, Heimfahrten - all das habe es nicht gegeben. Ein einziges Mal sei er im Kino gewesen. "Nur einmal?", fragt die Richterin. Das komme ihr wenig vor, da es für die Wachleute "ein richtiges Unterhaltungsprogramm" im KZ gegeben habe.

Er könne sich nur an einen Besuch im Kino erinnern, sagt Bruno D. Es habe schließlich auch keinen Befehl gegeben, ausgehen zu müssen. "Ich habe mich sowieso immer etwas abgesondert."

Wie fand er es, eine SS-Uniform zu tragen?

Ein Satz. Eine Strategie. Bruno D. wird in den folgenden zwei Stunden ebenso wie an früheren Verhandlungstagen nicht davon abweichen: Er war Wachmann in einem KZ, in dem die Nationalsozialisten 65.000 Menschen ermordeten und mehr als 100.000 Juden und politische Gegner unter menschenunwürdigen Bedingungen gefangen hielten - aber von den Gräueltaten und der Massenvernichtung will D. keine Ahnung haben.

Richterin Anne Meier-Göring fragt ihn nach dem Unterschied zwischen Volksdeutschen und Reichsdeutschen, den die Nationalsozialisten damals machten; nach den Ukrainern, die im KZ die Wachmannschaft unterstützen sollten; danach, wie er es gefunden habe, eine SS-Uniform zu tragen.

Bruno D. schöpft aus seinem fundierten Erinnerungsvermögen und gibt Auskunft. An die Ankunft von mehr als 50.000 Gefangenen, die in das Lager deportiert wurden, während er dort Wache schob, will er jedoch keine Erinnerung haben. "Ich hab' das nicht mitbekommen", sagt der 93-Jährige.

newspix/ imago images Früheres KZ Stutthof

Die Vorsitzende müht sich um Sachlichkeit und zählt drei Möglichkeiten auf, warum Bruno D. zu der Dimension des Verbrechens nichts sagen will: "Entweder Sie lügen uns an oder Sie haben all die schrecklichen Bilder im Kopf verdrängt oder Sie wollen uns nichts dazu sagen, weil Sie vielleicht doch Ihre Waffe zum Einsatz bringen mussten." Nichts davon sei wahr, entgegnet Bruno D. "Ich weiß es einfach nicht."

Meier-Göring lässt nicht locker. Was ist mit dem Berg von Tausenden Schuhen all der Toten, die im KZ ihr Leben lassen mussten? Was ist mit den Gefangenen, die in der Kälte ausharren mussten, stundenlang, auch nachts? Was ist mit den Prügelattacken und tödlichen Übergriffen auf Gefangene bei den Appellen? Was ist mit dem Wachpersonal aus Auschwitz oder anderen Lagern, die zur Unterstützung nach Stutthof kamen? Laut Kommandanturbefehl vom 3. Oktober 1944 wurde eine Begleitmannschaft bei der 1. Kompanie des Totenkopfsturmbanns eingesetzt, der Kompanie, der Bruno D. angehörte.

Bruno D. hat angeblich nichts gesehen, nichts gehört, nichts mitbekommen - so lassen sich seine Aussagen zusammenfassen. Mitleid habe er trotzdem gehabt. Besonders mit den Juden, die nur im Lager festgehalten wurden, weil sie Juden waren. Er habe gewusst, dass sie unschuldig sind. All das sagt er im Gericht. Ein Eingeständnis, mit dem er sich keinen Gefallen tut. Es kommt zum Schlagabtausch.

Er hätte sich widersetzen können, sagt die Richterin

Wann er verstanden habe, dass sich vor seinen Augen ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit abgespielt habe, will die Richterin nun wissen. "Ziemlich schnell", antwortet Bruno D. Ob er daran gedacht habe, nicht mitzumachen? "Gedacht habe ich das. Aber was hätte ich tun sollen?", fragt Bruno D. Er hätte sich dem Befehl nicht verweigern können, ohne sich selbst in Lebensgefahr zu bringen. Die Richterin hält dagegen: Er hätte sich eines verbrecherischen Befehls widersetzen können. "Dass das schon ein verbrecherischer Befehl war, darüber habe ich nicht nachgedacht", sagt Bruno D.

Die Richterin hört nicht auf:

Habe er überhaupt eine Möglichkeit erwogen, sich zu entziehen? "Ich hatte die Möglichkeit erwogen, zu verschwinden. Aber wohin?"

Habe er sich damals die Frage gestellt, das alles nicht mit seinem Gewissen vereinbaren zu können? "Gestellt schon, aber wem hätte ich es sagen sollen?"

Warum sei er nicht wie andere Wachmänner zu seinen Vorgesetzten gegangen? "Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben."

Ein "verbrecherischer Befehl" sei für ihn gewesen: "Den musst du erschießen!", sagt Bruno D. Und das hätte er nie getan. Die Richterin fragt nach: "Aber auf einem Wachturm stehen und verhindern, dass die Gefangenen weglaufen, das war okay?" Bruno D. wirkt empört: "Okay war das auf keinen Fall."

Es ist ein zähes Ringen und die Aussichtslosigkeit auf Konsens ist offensichtlich. Bruno D. bleibt dabei: Hätte er sich vom Wachturm versetzen lassen, hätte er sich diesem Befehl verweigert, wäre sein Posten von einem anderen besetzt und kein Menschenleben gerettet worden.

Die Richterin betont: Viele Wachmänner hätten erklärt, sich selbst in Gefahr zu bringen, hätten sie sich geweigert. Tatsächlich sei kein einziger Wachmann, der sich widersetzt habe, umgebracht worden.

Fast am Ende stellt Meier-Göring die Frage, die über dem ganzen Verfahren schwebt: "Herr D., Sie sagen, Sie haben nichts getan. Sie haben keine Schuld?"

Bruno D. rückt seinen Kopfhörer zurecht. "Ich habe keine Schuld. Ich habe niemandem direkt Leid angetan."

