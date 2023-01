Eine Sprecherin der Hamburger Polizei bestätigte dem SPIEGEL den Vorfall. Am Freitag um 20.15 Uhr soll sich demnach ein Mann im Foyer des Rathauses an eine Service-Mitarbeiterin gewandt haben. Er habe Tschentscher sprechen wollen. Die Mitarbeiterin soll ihm mitgeteilt haben, er möge am Montag wiederkommen, der Bürgermeister sei nicht da.