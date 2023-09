Fern- und Nahverkehr sind gestört

Der Sicherheitschef der Deutschen Bahn verurteilte den mutmaßlichen Anschlag auf die Infrastruktur in Hamburg »auf das Schärfste«: »Menschen, die mit uns reisen möchten, mit einem der klimafreundlichsten Verkehrsmittel, sind massiv von Zugausfällen und Verspätungen betroffen und erreichen ihre Ziele nicht«, sagte Hans-Hilmar Rischke. »Wir sind im engen Austausch mit den Sicherheitsbehörden und hoffen auf schnelle Fahndungserfolge.«

Bahn-Experte Markus Hecht, Wissenschaftler an der TU Berlin, sprach sich angesichts der mutmaßlichen Anschläge und ähnlicher Sabotage-Akte in der Vergangenheit dafür aus, deutlich mehr Bahnstrecken einzuzäunen. »In Frankreich ist die Bahn dabei, Schnellfahrstrecken doppelt einzuzäunen«, sagte Hecht. Auch in Großbritannien seien viele Strecken eingezäunt, ebenso in Norwegen. »Das würde die Betriebsstabilität schon erhöhen«, so Hecht.