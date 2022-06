Ein Zwölfjähriger ist in Hamburg von zwei unbekannten Männern aus offenbar rassistischen Motiven beleidigt und körperlich attackiert worden. Wie die Polizei in der Hansestadt mitteilte, schlugen diese nach bisherigen Erkenntnissen mit Fäusten und einem Gehstock nach dem Jungen. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch im Stadtteil Billstedt, der Junge befand sich gerade auf dem Weg nach Hause.