Sprecher Haase sagte, Hinweise auf »geschichtsrevisionistische und die parlamentarische Demokratie verächtlich« machende Aktivitäten hätten sich verdichtet. Der Verein verbreite antisemitische Chiffren und gebe vor dem Hintergrund des Ukrainekriegs russische Propaganda wieder.

Facebook-Einträge gelöscht

Als Belege dienen demnach zahlreiche Facebook-Einträge des Vereins und Beiträge in der Vereinszeitschrift »Deutschland-Journal«. So heiße es in einem Beitrag aus dem März 2022 (»Ist Putin wirklich Kriegsverbrecher?«) mit Bezug auf die ukrainische Regierung: »Wer seinem Militär befiehlt, die Städte zu befestigen und zu verteidigen, nimmt wohl kalkuliert in Kauf, dass um die Städte gekämpft wird und dass sie beschossen und bombardiert werden.«