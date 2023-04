Hamburger HafenCity Siebenjähriger wird von Bus überrollt und stirbt

In der Hamburger HafenCity ist am Karsamstag ein siebenjähriger Junge von einem Bus überrollt worden. Trotz Reanimationsversuchen verstarb er an der Unfallstelle.

Wie der NDR berichtet, kam es an der Kreuzung Brooktorkai/ Bei St. Annen zu dem Zusammenstoß. Der Junge wollte mit seiner Familie an der Ampel die Straße überqueren. Dort erfasste der Metrobus der Linie 2 das Kind, meldete die Polizei. Versuche der Rettungskräfte, den Jungen wiederzubeleben, blieben erfolglos. Seine Verletzungen waren zu schwer, er starb noch am Unfallort.