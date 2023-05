Dass Fundgegenstände nach so langer Zeit wieder auftauchten, habe er noch nie erlebt, sagte Kinoleiter Carsten Dunke. Das Kino werde aktuell renoviert und die Geldbörse sei beim Ausbau alter Sitze gefunden worden. »Wir hatten zwischendurch schon mal renoviert und die Sitze ausgetauscht – aber noch nicht die ersten drei Reihen«, so Dunke. Diese seien jetzt erst an der Reihe gewesen.