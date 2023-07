Der Mann hatte im September 2016 in Bielefeld maskiert mit einer Sturmhaube seine getrennt lebende Frau mit einer Schrotflinte in ihrem Auto erschossen. Das Landgericht verurteilte ihn in einem Indizienprozess im Mai 2017 zu einer lebenslangen Haftstrafe. Der Bundesgerichtshof bestätigte das Urteil.