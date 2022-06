Bei einem Einsatz in einer aufgebrachten Menschenmenge in der Innenstadt von Hanau (Hessen) ist ein Polizist schwer verletzt worden. Dem Vorfall vom Donnerstagabend sei ein Drogenfund bei einem 31-Jährigen vorausgegangen, teilte die Polizei am Freitag mit. Kurz darauf habe ein 18-Jähriger unvermittelt eine Polizeistreife beleidigt und mit dem Tode bedroht – mutmaßlich im Zusammenhang mit dem Drogendelikt.