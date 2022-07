Der Mann wurde am Nachmittag der zuständigen Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht in Hanau vorgeführt, die Untersuchungshaft für ihn anordnete. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte der Mann die ihm zur Last gelegte Tat gegenüber den französischen Behörden bestritten. Bei seiner Vorführung vor der Haftrichterin habe er sich hingegen nicht zum Tatvorwurf geäußert.

Vater war vor der Tat auffällig

Der Tod der beiden Kinder am 11. Mai dieses Jahres hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt. Vor einem Wohnhochhaus in der Hanauer Innenstadt war am Morgen jenes Tages ein elfjähriger Junge gefunden worden. Er starb kurze Zeit später in einem Krankenhaus. Seine sieben Jahre alte Schwester entdeckten die Beamten tot in der Wohnung, in der die beiden Kinder mit ihrer Mutter gelebt hatten.