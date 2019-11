Mord verjährt nicht. Und so betritt Sylvia D. auch am vierten Verhandlungstag Saal A 215 des Landgerichts Hanau, flankiert von ihren beiden Anwälten, und lächelt in die Runde.

Sie streitet ab, am 17. August 1988 den damals vier Jahre alten Jan in einen Leinensack eingeschnürt zu haben, um ihn zu töten. Der Junge sei im Schlaf an erbrochenem Haferschleim erstickt, sagt sie. So steht es auch im damaligen Ermittlungsbericht.

Doch auch mehr als 30 Jahre später gibt es noch immer Zweifel an den Todesumständen. Im Herbst 2014 machte die Frankfurter Rundschau das mögliche Verbrechen publik, nun ist Sylvia D. wegen Mordes angeklagt. Eine Frau, die seit Jahrzehnten ihre besondere Beziehung zu Gott propagiert, seine Botschaften verkündet und darüber Bücher geschrieben hat. Sie soll mit weiteren 30 Personen in einer sektenartigen Gemeinschaft in Hanau gelebt, gearbeitet, regelrecht geherrscht haben.

Ein Ex-Pastor, zu Höherem berufen

Vor Gericht sind an diesem Prozesstag auch die Lebensumstände dieser Gruppierung von Interesse: Denn Jan starb im Haus von Sylvia D. und ihrem inzwischen verstorbenen Ehemann Walter. Dieser war einst Pastor der evangelisch-methodistischen Kirche, bis er aus der Kirche austrat, weil er sich zu Höherem berufen fühlte. Der Junge war 1988 mit seinen Eltern vorübergehend bei Familie D. eingezogen. Sylvia D. soll das Kind als "Reinkarnation Hitlers" angesehen haben, vom Bösen besessen.

Es war Walter D., der das tote Kind an jenem Sommertag im Badezimmer vorfand und noch versuchte, es zu reanimieren. Er habe intuitiv gehandelt, sagt Jans Mutter vor Gericht. Sie ist vom Unfalltod ihres Sohnes überzeugt. "Damit hat keiner gerechnet", sagt sie. An jedem Verhandlungstag musste sie bislang im Zeugenstand Platz nehmen, die Prozessbeteiligten haben viele Fragen an die 58-Jährige.

Sexuell-erotische Energie

Oberstaatsanwalt Dominik Mies geht es an diesem Prozesstag um sogenannte Energiezeiten, die zum Leben der Gruppe gehörten. Die Verteidigung hatte beantragt, bei Fragen zu diesem Thema die Öffentlichkeit auszuschließen; die Kammer unter dem Vorsitz von Peter Graßmück weist den Antrag zurück.

Die Mutter erklärt nun umständlich, was es mit den Energiezeiten auf sich hatte: Nach Ansicht der gesamten Gruppe gebe es eine positive und eine negative Seite Gottes, jeder Mensch stärke die Seite, die er lebe, sagt sie mit fester Stimme. Die positive Seite sei natürlich die bessere und die könne man verstärken - durch sexuell-erotische Energie.

"Herr D. hatte auch nicht immer Lust"

Damit sei keineswegs "das sexuell Dreckige oder Abartige" gemeint, betont die Zeugin. Und: "Alles war immer freiwillig! Niemand wurde gezwungen!"

Als der Oberstaatsanwalt nachhakt, wird die Zeugin noch deutlicher. Es stellt sich heraus, dass das Ehepaar D. die Energiezeiten innerhalb der sektenähnlichen Einheit festlegte, den Mitgliedern entsprechende Uhrzeiten mitteilte und auch bestimmte, mit wem sie auszuleben waren: mit Walter D.

Oberstaatsanwalt Mies: Haben sich Personen widersetzt?

Jans Mutter: Nein. Wenn es Bedenken gab, wurde offen darüber gesprochen.

Oberstaatsanwalt Mies: Wie ging man mit Bedenken um?

Jans Mutter: Es ging um zeitliche Logistik. Wir haben bewusst entschieden, mitzuhelfen.

Oberstaatsanwalt Mies: Gab es auch Einwände wie "Ich habe Zeit, aber keine Lust"?

Jans Mutter: Was ist das für ein Motiv?

Oberstaatsanwalt Mies: Das ist für mich durchaus ein wichtiges Motiv.

Jans Mutter: Wenn Sie aber die Einstellung haben, dass Sie das für Gott machen, nicht.

Die Frau ist aufgebracht. Sie hatte darauf gehofft, dass bei diesem intimen Thema die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird. Fast trotzig schiebt sie nun nach: "Herr D. hatte auch nicht immer Lust. Er hat es getan, weil es notwendig war."

Walter D. scheint für die positive Seite Gottes viel Einsatz gezeigt zu haben, wie ein Brief belegt, den der Vorsitzende verliest: Demnach vereinbarte er an manchen Tagen Energiezeiten um 10.30 Uhr, 11 Uhr, 18 Uhr, 20.30 Uhr, 22 Uhr und 0.30 Uhr, damit "Ziele und Erträge erreicht werden".

Im Auftrag des Schöpfers

Die Angeklagte Sylvia D. zeigt keine Regung.

Sie habe viel ertragen müssen, habe so viel Widerstand erlebt, sagt die Mutter von Jan. Von klein auf habe Sylvia D. von Gott den klaren Auftrag bekommen: "Ich, der Schöpfer, der Alte, beauftrage dich, den Menschen zu zeigen, dass es zwei Seiten gibt, die in jedem wirken."

An den kommenden Verhandlungstagen sind weitere ehemalige Mitglieder der Gruppe als Zeugen vor Gericht geladen, darunter die leiblichen sowie die adoptierten Kinder der Angeklagten. Sie sollen inzwischen eine ganz andere Perspektive auf das Leben an der Seite von Sylvia D. haben.