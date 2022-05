Dem Jugendamt haben vor dem gewaltsamen Tod der Kinder in Hanau am vergangenen Mittwoch Hinweise auf familiäre Probleme vorgelegen.

Auch der Kommunale Soziale Dienst (KSD) habe in Kontakt mit allen Familienmitgliedern gestanden, so die Stadt: »Bei diesen Kontakten waren keine Hinweise auf Gewalt erkennbar.« Anfang dieser Woche habe der KSD dann die Rückmeldung erhalten, »dass sich das familiäre Verhältnis wohl verschlechtert habe«. Im KSD sei deshalb entschieden worden, erneut das Gespräch zu suchen und einzugreifen.

Verdacht auf Tötungsdelikt in Hanau: Totes Mädchen auf Balkon gefunden – Junge stirbt in Krankenhaus

Die zwei Geschwister waren am Mittwochmorgen zu Tode gekommen, Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen Mordverdachts und fahnden nach SPIEGEL TV-Informationen nach Jit S., dem tatverdächtigen Vater der Kinder. Videoaufnahmen sollen zeigen, wie eine Person, die S. ähnlich sieht, vom Tatort wegrennt und in ein Taxi steigt.

Der Junge war am Mittwochmorgen schwer verletzt vor dem Hochhaus in der Innenstadt gefunden worden und kurze Zeit später in einem Krankenhaus gestorben. Seine Schwester fanden die Beamten leblos auf dem Balkon der Wohnung im neunten Stock des Hauses, in der die Kinder gelebt hatten.