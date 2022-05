Tote Geschwister in Hanau Polizei ermittelt wegen Mordverdachts – und sucht den Vater der Kinder

Einen Tag nach der Tötung zweier Kinder im hessischen Hanau haben die Behörden Ermittlungen wegen Mordes gegen einen männlichen Tatverdächtigen aufgenommen. Ein tot auf einem Hochhausbalkon entdecktes Mädchen starb laut Obduktionsergebnis durch »scharfe Gewalteinwirkung« am Hals, wie die Polizei in Offenbach und die Staatsanwaltschaft Hanau mitteilten.

Sein im Innenhof gefundener Bruder erlag im Krankenhaus multiplen inneren Verletzungen, die auf einen Sturz aus großer Höhe schließen ließen. Wie es zu dem Sturz kam, werde noch ermittelt. Bei den Geschwistern handelt es sich um einen Elfjährigen und eine Siebenjährige, beide wohnten in dem Hochhaus.

Derweil dauert die Fahndung nach einem Verdächtigen an. Nach SPIEGEL-TV-Informationen handelt es sich um den Vater der Kinder. Videoaufnahmen sollen demnach zeigen, wie eine Person, die S. ähnlich sieht, vom Tatort wegrennt und in ein Taxi steigt.

Verdacht auf Tötungsdelikt in Hanau: Totes Mädchen auf Balkon gefunden – Junge stirbt in Krankenhaus

Es sei noch keine Festnahme erfolgt, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Bereits am Vortag hatten die Ermittler von einem mutmaßlichen familiären Hintergrund der Tat gesprochen.

Am Mittwochmorgen hatten Passanten vor dem Hochhaus in der Hanauer Innenstadt, in dem sich die Wohnung befindet, auf dem Boden den schwer verletzten Jungen gefunden, der kurze Zeit später im Krankenhaus starb. Auf dem Balkon der Wohnung im neunten Stock des Hauses wurde seine tote Schwester entdeckt.

Das Wohnhaus hat insgesamt elf Stockwerke, im Erdgeschoss sind ein Geschäft und ein Café untergebracht. Die Ermittler suchten weiter nach Zeugen.