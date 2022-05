In einem Hochhaus in der Innenstadt von Hanau hat die Polizei nach eigenen Angaben am Morgen ein totes Mädchen gefunden. Vor dem Haus habe auf der Straße ein schwer verletzter Junge gelegen. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden. Weniger später hieß es von der Staatsanwaltschaft im hessischen Hanau, der Junge sei gestorben.