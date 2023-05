»Meine Tat ist unentschuldbar«

Das Gericht schloss sich mit dem Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft an. Der Verteidiger des Mannes hatte in seinem Plädoyer keinen konkreten Antrag gestellt, aber darauf hingewiesen, dass die genauen Vorgänge in der Wohnung am Tattag nicht aufgeklärt worden seien. Es sei unklar, was den Sohn zu dem Sprung aus dem Fenster veranlasst habe. Unklar sei zudem, ob sein Mandant nicht mit dem Vorhaben zur Wohnung kam, zumindest zu versuchen, die Kinder nach Indien zu bringen.

In seinem letzten Wort hatte der Mann einem Übersetzer zufolge vor einigen Tagen erklärt: »Ich bedauere den Tod meiner beiden Kinder.« In einer früheren, von seinem Verteidiger verlesenen Erklärung hatte er eingeräumt, dass seine beiden Kinder seinetwegen zu Tode gekommen seien. »Meine Tat ist unentschuldbar«, hatte der Angeklagte darin erklären lassen.