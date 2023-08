Die verbotene Fahne wurde von der Polizei beschlagnahmt. Gegen den Mann wurden Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet, teilte die Polizei am Montag mit.

»Neue Dimension der Verherrlichung einer menschenverachtenden Ideologie«

Erst Ende Juli hatten Unbekannte am Bahnhof in Neubrandenburg eine Hakenkreuzfahne gehisst – an einer Stelle, wo zuvor eine Regenbogenfahne hing. Die Stadtverwaltung Neubrandenburg verurteilte den Vorfall. Mit der öffentlichen Inszenierung rechtsextremer Symbole habe man eine neue Dimension der Verherrlichung der menschenverachtenden Ideologie des Nationalsozialismus in Neubrandenburg erreicht. Dies sei kein Kavaliersdelikt oder Jugendstreich, sondern eine Straftat. In Neubrandenburg ermittelt nun der Staatsschutz.