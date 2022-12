Überfall in Hannover 84-Jährige stirbt nach Angriff an Heiligabend

Eine junge Frau drängte sich an Heiligabend in die Wohnung einer Seniorin in Hannover – und trat ihr gegen die Hüfte. Die 84-Jährige stürzte und erlag ihren Verletzungen. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.