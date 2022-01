Mögliche Anschlagspläne Festnahme eines 17-Jährigen soll islamistischen Hintergrund haben

Am Wochenende hat die Polizei in Hannover einen Jugendlichen festgenommen und an mehreren Orten nach Sprengstoff gesucht. Die Hinweise kamen aus seinem persönlichen Umfeld. Ihm drohen bis zu fünf Jahre Jugendstrafe.