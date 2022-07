Mehr als 150 Kilometer ist ein Jugendlicher mit einem Linienbus auf der Autobahn unterwegs gewesen – ehe er schließlich in Kassel von der Polizei gestoppt wurde. Der Betreiber eines Busunternehmens aus Hannover habe am Montagabend gemeldet, dass ein Bus vom Betriebshof des Unternehmens gestohlen worden sei, teilte die Polizei in Kassel am Dienstag mit .