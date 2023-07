Prozess in Hannover Musiker bestreitet Mordversuche mit Rattengift

Der Angeklagte bestritt die Vorwürfe beim Prozessauftakt vor dem Landgericht Hannover am Montag. Über seinen Anwalt erklärte er, er habe weder versucht, seine geliebte Mutter noch seine besten Freunde zu töten. Am zweiten Prozesstag in zwei Wochen werde er sich umfassend dazu äußern. Der Musiker sitzt seit knapp sechs Monaten in Untersuchungshaft.