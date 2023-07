Mittellandkanal bei Hannover Spaziergänger finden Müllsäcke mit zerstückeltem Wolfskadaver

In einem Sack war der Körper, in einem weiteren der abgetrennte Kopf: Beim Spazieren haben Passanten laut Polizei zwei Müllsäcke mit den Überresten eines Wolfs gefunden. Es ist nicht der erste derartige Fall in dem Landkreis.