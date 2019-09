Hannover Verdächtiger im Fall von in Wohnhaus entdeckter Leiche gefasst

Im Fall einer in einer Hannoveraner Wohnung versteckten Frauenleiche haben die Ermittler einen Verdächtigen gefasst. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Demnach ist der 32-Jährige am Sonntagnachmittag in Nordhessen lokalisiert und festgenommen worden. Er habe sich offenbar ins Ausland absetzen wollen. Zu möglichen Motiven hinter dem Gewaltverbrechen äußerten sich Staatsanwaltschaft und Polizei nicht.

Der Mann steht im Verdacht, eine 61-Jährige getötet und in ihrer Wohnung versteckt zu haben. Polizisten fanden die in einem Verschlag verborgene Leiche in der vergangenen Woche bei einer Überprüfung. Die Bewohnerin war bereits Ende August vermisst gemeldet worden.

Polizei und Staatsanwaltschaft seien durch die Ermittlungen einer eingerichteten Mordkommission auf den 32-Jährigen aufmerksam geworden. Dabei hätten sich auch konkrete Hinweise ergeben, dass der Verdächtige sich ins Ausland absetzen wolle.

Ein Richter erließ inzwischen einen Untersuchungshaftbefehl wegen Mordverdachts. Zu den möglichen Motiven äußerten sich die Behörden nicht.