In Hannover ist der nicht öffentliche Mordprozess gegen einen 15-Jährigen zu Ende gegangen – mit einem Schuldspruch für den Angeklagten. Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass der Jugendliche einen 14-Jährigen in Wunstorf nahe Hannover getötet hat. Es verurteilte den Teenager wegen Mordes und versuchter räuberischer Erpressung in zwölf Fällen zu einer Jugendstrafe von zehn Jahren, wie das Gericht mitteilte.