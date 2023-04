In dem Prozess hatte die Angeklagte bestritten, sich mit dem mitangeklagten anderen Autofahrer ein Rennen geliefert zu haben. »Ich hatte keinerlei Intention, mich mit irgendjemandem zu messen«, sagte sie. Der ihr unbekannte andere Fahrer habe wider Erwartens beschleunigt, als sie das Überholmanöver eigentlich habe beenden wollen. In dem Moment habe sie die falsche Entscheidung getroffen. Sie habe Angst gehabt, in der Kurve abzubremsen. Die Frau war im September in Polen festgenommen worden.